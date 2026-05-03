茨城県東海村の河口付近で、潮干狩りをしていた20代と30代の男性が沖に流されました。20代の男性は発見後に死亡し、30代の男性はいまも行方がわかっていません。【映像】捜索する海上保安庁海上保安庁などによりますと、2日午前9時半ごろ、東海村の久慈川の河口付近で、潮干狩りをしていた福島県いわき市の26歳と36歳の男性が沖に流されました。26歳の男性は午後1時ごろに海岸の近くで救助され病院に搬送されましたが、およ