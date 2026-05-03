大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK）では信長（小栗旬）を裏切った浅井長政（中島歩）が小谷城で最期を迎える。古城探訪家の今泉慎一さんは「小谷城攻めでは、その近くにある琵琶湖畔の城の城主が信長に寝返り、勝敗のキーパーソンになった」という――。■小谷城の喉元に織田軍の拠点第11回：山本山城（滋賀県長浜市）1570（元亀元）年4月の義弟・浅井長政の裏切り「金ヶ崎(かねがさき)の退(の)き口(ぐち)」に始まった、織田信長と浅