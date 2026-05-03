三井不動産と一般社団法人RISE-Aは8月、新千歳空港内・国内線旅客ターミナルビル3階に半導体産業の共創拠点「RISE GATE NEW CHITOSE AIRPORT」を開設する。「RISE GATE NEW CHITOSE AIRPORT」エントランス(イメージ)「RISE GATE」は、三井不動産が展開する共創拠点ブランドで、これまで東京・日本橋で展開してきたが、東京圏外では初の展開となる。半導体関連産業の進出が進む北海道・千歳エリアにおいて、空港という交通の交通結