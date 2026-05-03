「ああいう人なんだよな〜」お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上が、ある人物への“不満”をもらした――。パンサー・尾形貴弘○野田クリスタルに「相方が双子生まれたらしいな!」妻でタレントとしても活動するいとくとら(いくら)との間に、男女の双子が誕生した村上。4月30日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00〜28:30)で、「子供が生まれました」とサプライズ報告したが、相