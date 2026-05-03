◇リーグワン第１７節ＢＬ東京３５―２９静岡ブルーレヴズ（２日・秩父宮ラグビー場）静岡ブルーレヴズの２年連続プレーオフ（ＰＯ）進出の可能性が消滅した。ＢＬ東京と対戦し、前半は２２―２２で折り返したが、後半は真骨頂のスクラムでのアドバンテージを生かし切れず、ミスで失点を重ねて２９―３５。順位は８位のままで、６位・ＢＬ東京との勝ち点差が８に広がり、９日の最終節・横浜戦を待たずにＰＯ進出圏内に入れない