◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１４節清水２―１京都（２日・サンガスタジアム）清水は５連戦の３戦目となるアウェー京都戦を２―１で制し、今季初の逆転勝ちで４戦ぶり白星を挙げた。０―１で迎えた後半１９分、ＭＦ宇野禅斗（２２）がＪ１公式戦初ゴールを決めて同点に追いつくと、同２３分にはＦＷ嶋本悠大（１９）が２戦連発となる決勝弾を決めた。同点に追いついた後半１９分から４分後、左サイドから嶋本が中央へ切