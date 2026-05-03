芸能界では、親が有名人である「2世タレント」が多く活躍している。今回注目するのは、そんな2世タレントの中でも「モデル」として人気を集める女性芸能人たちだ。親から恵まれたルックスを受け継いだ彼女たちは、早くからモデルとして頭角を現すケースが多い。◆世界的ブランドを席巻するKōki,まず代表格として挙げられるのが、木村拓哉と工藤静香の次女で、モデル・女優として活躍するKōki,だ。日本を代表するイケ