ブログ「60代一人暮らし 大切にしたいこと」が大人気のシニアブロガー、ショコラさんは現在70歳。24歳で結婚、42歳で別居、47歳で離婚と、目まぐるしい人生を送り、ひとり暮らし歴は28年になります。正社員として働きながら、40代後半でマンションを購入。節約を重ねて住宅ローンを10年で完済しました。57歳からはパートで節約を続けてきたのは、夢があったからだといいます。『60代から夢をかなえるひとり旅』（ショコラ著、2