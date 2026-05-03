モデルのラブリ（36）が3日、自身のインスタグラムを更新。第2子出産を報告した。「無事に誕生しました。母子ともに安定しており、穏やかな気持ちで産後一日目の朝を過ごしています」と報告。「今回、夫と娘に見守られながらの出産。もう訪れないこの瞬間を一緒に感じてほしくて最初の抱っこは娘に、そして夫に。その姿を見てはさらに忘れないように。10ヶ月間この子がお腹にいてくれたのか、こんな表情をしていたんだ、こう