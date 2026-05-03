ハイデンハイム戦でプレーするバイエルン・ミュンヘンの伊藤（右）＝ミュンヘン（共同）【ベルリン共同】サッカーのドイツ1部リーグで2日、バイエルン・ミュンヘンの伊藤洋輝はホームのハイデンハイム戦にフル出場した。試合は3―3で引き分けた。ブレーメンの菅原由勢は本拠地のアウクスブルク戦で後半34分までプレー。チームは1―3で敗れた。