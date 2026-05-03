強風にあおられた傘気象庁は3日、低気圧などの影響で、東―西日本は4日にかけて大雨の恐れがあるとして、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒するよう呼びかけた。落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうにも注意が必要だ。気象庁によると、前線を伴う低気圧が日本海を東寄りに進み、前線が東日本から南西諸島を通過する。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になる。4日午