ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が3日までに自身のインスタグラムを更新。オフショルトップス＆虹色スカートの春コーデを披露した。「可愛い衣装」とつづり、白のオフショルダー＆パステルカラーのスカート姿のデジタル写真集「byyourside」のオフショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「めちゃくちゃかわいい」「綺麗」「宇宙一」「めちゃくちゃお似合いです」「衣装お似合いッス！綺麗ッス」「あか