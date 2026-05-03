気の合う友人たちとの初キャンプ。自然の中で笑い合い、「また行こうね」と締めくくられるはずだった1日でした。しかし、道中にかかった費用を巡って、自ら車を出して運転したAさんが感じた違和感。友人たちから「言われなかった言葉」とは？「ガソリン代と高速代、全部私一人が出すの？」「車にかかるお金のことって、わからないんですかね？」そう話すのは、会社員として働くAさん（24歳）。大学時代の友人2人と初キャンプへ出か