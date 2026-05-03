日本では、たくさんの会社が設立され、経済活動を行い、人々の生活を豊かにしています。たくさんある会社のなかでも「株式会社」が社会に果たす意義は大きいといえます。経済評論家の塚崎公義氏が、社会における株式会社の役割について平易に解説します。株式会社は「大勢が金を出し合って会社を作る」仕組み世の中には多くの会社がありますが、その中でも最重要なのは株式会社でしょう。そこで本稿は、株式会社が世の中の役に立っ