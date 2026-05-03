第3ラウンド、通算1アンダーで37位の松山英樹＝トランプナショナル・ドラル（共同）【ドラル（米フロリダ州）共同】米男子ゴルフのキャデラック選手権は2日、フロリダ州ドラルのトランプナショナル・ドラル（パー72）で第3ラウンドが行われ、24位から出た松山英樹は3バーディー、3ボギー、1ダブルボギーの74で回り、通算1アンダーの215で37位に後退した。久常涼は通算2オーバーで57位。キャメロン・ヤング（米国）が通算15アン