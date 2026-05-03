ニューカッスル戦で攻め込むブライトンの三笘（右）＝ニューカッスル（共同）【ニューカッスル（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで2日、ブライトンの三笘薫はアウェーのニューカッスル戦にフル出場した。チームは1―3で敗れた。