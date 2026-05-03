JRAは3日、2日の京都3Rで馬場入りした際に落馬負傷した古川吉洋（48）が3日に騎乗予定だった全8鞍での騎手変更を発表した。京都11Rの天皇賞・春では、大阪杯4着のタガノデュード（牡5＝宮、父ヤマカツエース）に騎乗予定だったが、ダミアン・レーン（32、豪州）が騎乗することになった。