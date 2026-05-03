韓国出身の女子プロゴルファーで、2023年限りで日本ツアーを引退した「元賞金女王」のイ・ボミさん（37）が2026年4月21日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカートのウェア姿でゴルフをする姿を披露した。美しいスイングを披露イ・ボミさんは、バンカーショットの様子を含む4枚の動画と写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ブルー系のトップスにネイビーのスカートを着用。ミニスカートをひらりとひるがえし、