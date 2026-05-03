◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第１４節いわき１―１（ＰＫ４―２）磐田（２日、ヤマハスタジアム）Ｊ２ジュビロ磐田はＰＫ戦でＪ２いわきに敗れ、連勝は５で止まった。前半１３分にＭＦ川崎一輝（２８）がカウンターから先制弾。しかし後半２７分に追いつかれ、ＰＫ戦で２人がポストなどに当てて失敗した。勝利への執念は見せた。後半終了間際にカウンターでＭＦ角昂志郎（２３）が左サイドを抜け出す。先月２９日の