美術団体「現代童画会」の常任委員を務める丁子紅子氏は、現在、もっとも注目される若手日本画家の一人である。各地で個展が実施されているほか、小説の挿画や、音楽、ファッション業界とのコラボなど、多岐にわたる勢力的な活動を展開している。日本画を愛してやまないという丁子氏に、その魅力を語っていただいた。【取材・文＝山内貴範】【写真】スマホケースにキーホルダーも日本画界を盛り上げる新進気鋭の日本画家「丁子