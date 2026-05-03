日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）が３日に放送され、ソロデビュー３０周年を迎えたバイオリニストでタレントの高嶋ちさ子をＭＣの中山秀征が直撃インタビューした。互いの子どもたちが幼い頃からプライベートでも親交がある２人。高嶋は「幼稚園に迎えに来る時のヒデちゃんはいつもなんか（顔が）真っ黒なんだよね。土色しているんですよ。あれ何なんだろうってみんな父兄の間で