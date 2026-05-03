2020年から始まった一連のコロナ騒動が、思わぬところに影響を及ぼしている。発生直後に下落した株価はその後に反発して高騰し、資産を持て余した富裕層がアート作品を買い漁ったのだ。とりわけ現代美術界隈は、稀に見る活況を呈している。ここ最近はセカンダリー（二次流通）での市場価格が下落し始め、絶頂期に比べれば落ち着きを見せつつあるが、若手の投資家や起業家が美術作品を購入するとなれば、今も現代アートが第一の選