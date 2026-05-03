◆プロボクシング▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦〇統一王者・井上尚弥（判定）ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人●（５月２日、東京ドーム）後楽園ホールでまいた種は、１８年の時を経て東京ドームで満開の花を咲かせた。メインイベントで拳を交えた井上尚弥と中谷潤人は、ともに全国Ｕ―１５ジュニアボクシング大会から世界へと羽ばたいた。同大会の創設者こそ、大