◆米女子ゴルフツアーリビエラマヤ・オープン第３日（２日、メキシコ・エルカマレオンＧＣ＝６５８３ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、米ツアー初優勝を狙う勝みなみ（明治安田）は４位で出て１イーグル、３バーディー、２ボギーの６９で回り、通算１０アンダーで首位と４打差の３位に浮上した。７５の原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）、６９の岩井明愛（あきえ、ホンダ）は通算１アンダ