タレントでモデルのラブリ（３６）が３日、第２子出産を公表した。「報告です」とインスタグラムを更新し、「無事に誕生しました。母子ともに安定しており、穏やかな気持ちで産後一日目の朝を過ごしています」と新生児の口元と小さな手が写ったショットを添えて報告した。そして「１０か月間この子がお腹にいてくれたのかと、お腹の中でこんな表情をしていたんだ、こんなふうに動いてたのねと眺めるたびに、それはそれはゆっく