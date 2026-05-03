◆春季高校野球神奈川県大会▽５回戦横浜創学館４―１慶応（２日・横浜スタジアム）横浜創学館が慶応に勝利し、２１年夏の神奈川大会以来の５年ぶりとなる決勝進出を決めた。また１０年以来１６年ぶりの関東大会の出場権も手にした。先発の上村怜央（２年）が７回４安打１失点８奪三振の好投を披露。森田誠一監督は「うまいタイミングでスプリットを使って、最高だなと。もうベストだと思います」と絶賛した。打線は５回１―