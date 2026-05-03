一時期はなんにでも「ハラスメント」をつける造語が蔓延していたが、今後は「インフレ」もそんな存在になるのだろうか。「友人（フレンド）」と「インフレーション」を合体させた「フレフレ（フレンドフレーション）」なる海外発の造語が広まっている、と伝えたのはABEMA TIMES（4月17日）。物価高で出費がかさむ中、友人づきあいに関する出費も増えてしまい、結果として友人を精査・損切りすることで交際費を抑えようとする心理