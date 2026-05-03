うどんで作るカリカリおつまみ うどんがおつまみやおやつに大変身！ カリカリ食感がやみつきになる「カリカリうどん」をご紹介します。 カリカリうどんに特製ソースを添えてガーリックコンソメ味明太マヨをディップ甘く味付けしておやつにもおせんべい風にアレンジゆでうどんがあればすぐに作れる カリカリうどん、見ているだけで食べたくなってきますね。気になる作り方ですが、ゆでうどんを揚げたり焼いたりするだけ。味付け