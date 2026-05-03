タレントの新山千春（４５）が最新ショットを公開した。３日までに自身のインスタグラムを更新。新山は「３年前にサンフランシスコで一目惚れしたブランド」というスポーツブラとタイツを着用したスポーティーな姿をアップ。「もあにも頼んでアメリカから買ってきてもらったりしてヨガとかピラティスの時に楽しみに着用してます！！」と、ダンサーを目指して渡米した長女・もあさんに購入してもらったウェアだといい、「