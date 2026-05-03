「カージナルス−ドジャース」（３日、セントルイス）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・ＤＨ」で先発出場し、三回の第２打席で痛烈な打球を放つも相手野手の好プレーに阻まれ併殺となった。先頭のフリーランドが鮮やかにセーフティーバントを決めて無死一塁と好機を作った。ここで打席に入った大谷。初球のチェンジアップにスイングをかけるもバットは空を切った。２球目の変化球を一、二塁間へ引っ張り込むも、カージナル