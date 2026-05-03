アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第14話が3日、放送された。キュアアンサーの新たな必殺技がお披露目されると、ネット上で歓喜の声があがっている。【動画】アンサーはなまるソード！公開された『プリキュア』新たな必殺技シーンキュアアンサーが戦闘で披露したのは、「プリキュア！アンサーはなまるソード！」。敵に特攻し