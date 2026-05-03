本レンズが発売されたのは2017年7月。まだG Masterのラインナップが少なかったころに登場した、当時としては新機軸の超望遠ズームレンズだった。言い換えれば、現在では各社から発売されている超望遠ズームの先駆け的な存在だったともいえる。 外観・仕様 最大径×長さはφ93.9×205mmで、質量は約1,395g（三脚座別）。同クラスの最新設計の超望遠ズームレンズと比較してもそれほど見劣りしない小型・軽量