甘酸っぱい味と、パイナップルを輪切りにしたようなフォルム――。大阪で生まれ、70年以上人々に愛されてきた「パインアメ」は、どのようにしてロングセラー商品となったのか。実は、発売当初はトレードマークの“真ん中の穴”は空いていなかったのだという。その背景には、創業者の知られざる苦悩があった。（フリーライター伏見 学）阪神・岡田前監督が火をつけた70年以上愛される「パインアメ」「1試合に7、8粒は食べる」――