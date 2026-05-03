「BCNランキング」2026年4月20日〜26日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）2位A5 5G(au)（OPPO）3位Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）4位Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）5位Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）6位Pixel 10a(au)（Google）7位Pi