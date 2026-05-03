ジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部）のプレーオフ1第6節が2日に行われ、日本人選手8人を擁するシント・トロイデンはホームでユニオン・サン・ジロワーズと対戦した。日本代表DF谷口彰悟、同FW後藤啓介、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、GK小久保玲央ブライアンがスターティングメンバー入り。DF畑大雅とMF松澤海斗、FW新川志音はベンチスタートとなった。試合は12分にDFケビン・マック・アリスターが決定機阻止で一発退場と