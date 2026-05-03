中国メディアの参考消息によると、香港メディアのサウスチャイナ・モーニング・ポストはこのほど、「中国人旅行者が中央アジアに押し寄せる」とする記事を掲載した。記事はまず、アナリストらによると、かつてあまり人気のない旅行先だった中央アジアが、堅調な旅客数の増加や航空路線の拡大、中国の「一帯一路」構想に基づく経済関係の強化を背景に、中国人旅行者にとって重要な市場へと急成長していると伝えた。記事によると、OA