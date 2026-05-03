宮城県富谷市の県動物愛護センターで保護されている猫犬猫もインターネットで「縁結び」―。宮城県は、飼育放棄や迷子で保護された犬や猫と新たな飼い主をつなぐマッチングサイト「みやぎわんにゃん家族むすび」を開設した。殺処分ゼロを目指し、行政機関だけでなく、保護活動をする団体や個人なども情報を掲載。県は「幸せな犬猫を増やしたい」と意気込む。（共同通信＝渡辺紗帆）3月下旬、同県富谷市の県動物愛護センター。