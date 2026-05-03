■GI・天皇賞（春）（3日、京都競馬場・芝3200ｍ）【写真を見る】【競馬・天皇賞】東大卒・篠原梨菜アナウンサーがデータで予想！本命はヘデントール東京大学法学部卒のTBS篠原梨菜アナウンサー（29）が、GI・天皇賞（春）をデータをもとにズバリ予想。今回で173回目を数え、「古馬最高の栄誉」を懸けて争われる天皇賞は、春は京都、秋は東京で2度行われる。春の天皇賞は3200mの長距離戦でタフなスタミナが求められるが、3歳時にGI