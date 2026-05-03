Image: Amazon 万が一が起きないように。そう考えると、これは保険みたいなもんです。「バッテリーの画像貼って保険とか何言ってんだ？」とか思うかもしれませんが、最近話題になるようにバッテリーは燃えるリスクがあります。一方こちらのモバイルバッテリーはそのリスク低下を追求したモデルなんです。 バッファロー 【 半固体 】 モバイルバッテリー 10000mAh 5,390円