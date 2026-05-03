カジュアルコーデに活躍するパーカー。大人にはラフすぎるかも……と感じたら、シルエットやディテールにこだわった一枚を取り入れるのがおすすめ。そこで今回は【ハニーズ】で見つけた、大人に似合うおすすめのパーカーをご紹介します。デイリーコーデに取り入れて、カジュアルスタイルをアップデートしてみて。 ラフにもきれいめにもなじむ上品パーカӦ