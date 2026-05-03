子どもがスマホを持つようになると、親にとっては一つ心配の種が増えませんか？ SNSの普及により、思わぬ形で被害を受けることも少なくありません。これは筆者の息子が経験した、理解しがたいSNSのエピソードです。 SNS 私の息子は中学3年生です。中学入学と同時に、部活や友人との連絡に必要だと言われて、スマホを購入しました。もちろん見守り機能は使用し、課金は完全禁止。息子もルールを納得した上で、ス