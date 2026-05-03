ティッシュ箱の上でのんびりくつろぐ猫ちゃん。一見ほほえましい光景ですが、よく見ると……？猫ちゃんの行動は飼い主さんを困らせる事態へと発展。「いつかティッシュ箱に入れる日を夢見ているんだと思います」「お家の猫ちゃんあるあるですね」といった声が上がり、61万再生を記録しました。 【動画：ティッシュ箱の上で『くつろぐ猫』→毛をかき分けてみると…可愛すぎる『まさかの状態』】 ティッシュ箱が大好き Insta