◆ベルギーリーグ▽プレーオフ１第６節シントトロイデン２―１サンジロワーズ（２日・大王わさびスタイエンスタジアム）ベルギー１部シントトロイデンが首位サンジロワーズから劇的な勝利を飾った。ＧＫ小久保玲央ブライアン、ＤＦ谷口彰悟、ＭＦ山本理仁、ＭＦ伊藤涼太郎、ＦＷ後藤啓介の日本人５選手が先発。シントトロイデンは前半１２分に相手に一人退場者が出て有利な状況となるが、前半は０―０で折り返し。後半も決