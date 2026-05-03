北日本に歓喜をもたらすべく、「北海道・東北バルペックス」の監督として屋敷伸之九段（54）が『JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026』の陣頭指揮を執る。5月9日には、チームメンバーを決める注目のドラフト会議が放送される。【映像】「想像もつかない」ドラフトに頭を悩ませる一部始終本大会は、『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』の2つの遺伝子を引き継ぐ新たな棋戦だ。5人1組、地域を背負う8つのチームが日本一