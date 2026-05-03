先の総選挙は自民圧勝に終わり、壊滅的敗北を喫した新党・中道改革連合を筆頭に、野党に大量の落選議員が生まれた。落ちれば「ただの人」どころか、無職となり生活に窮することも多い「元国会議員」の懐事情に迫る！【自民党・元衆院議員杉田水脈氏59歳】◆落選しても「私、何をしても食べていける！」「大阪5区の公認と言われたときは、『えぇぇえー!?』って思いました。党本部には、事前にやんわりと伝えていたんですけど