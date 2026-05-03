東京ドームシティプリズムホールにヒーローが大集結する『Wヒーロー夏祭り』が『スーパーヒーロー夏祭り 2026』と名前を変えて、開催されることが決定した。【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case33「現る」予告「仮面ライダー」「スーパー戦隊」、そして「PROJECT R.E.D.』のヒーローがさまざまなプログラムで登場。期間も8月1日から8月12日と、12日間というボリュームとなる。例年、歴代のヒーローが集結し、盛り上がりを見