韓国の恋愛リアリティー番組『乗り換え恋愛４』の第1話にて、ミニスカートのワンピース姿で登場したクァク・ミンギョンが大きな注目を集めた 。【映像】美脚スラリ！透け感たっぷりなミニワンピース姿の美女『乗り換え恋愛』は、さまざまな理由で別れた複数のカップルが一つ屋根の下で生活し、過去の恋と新たな出会いの間で葛藤する姿を描いた韓国の恋愛リアリティー番組。誰が誰の「X（元恋人）」であるかを隠したままスター