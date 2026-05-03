イランメディアは、イランが戦闘終結に向けてアメリカに示した14項目の提案内容の一部を報じました。イランの軍事精鋭部隊・革命防衛隊に近いタスニム通信は3日、イランがアメリカに対して、戦闘終結に向けた14項目の提案を示したと報じました。また、別のイランメディアは、この提案がアメリカとの交渉を仲介するパキスタンを通じて提示されたと伝えています。提案には、アメリカが再び軍事侵攻を行わない保証や、アメリカ軍の周