寝室に飼い主さんの様子を見に来た柴犬の「ツンデレすぎる態度」が反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で10万8000回再生を突破し、「たまんないですｗ」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられています。 【動画：赤ちゃんを寝かしつけた後、寝室まで様子を見に来た犬→『おいで』と言うと…まさかの『ツンデレすぎる展開』】 飼い主さんの様子を見に、寝室へ TikTokアカウント「shibaten2016」に