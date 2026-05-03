プレミアリーグ第35節、アーセナルとフラムの一戦は3-0とアーセナルの勝利に終わった。これで暫定的に2位マンチェスター・シティに6ポイントの差をつけることができ、得点数も積み上げることができたという意味で非常に大きな勝利となった。2ゴールを挙げたヴィクトル・ギェケレシュ、1ゴールを挙げたブカヨ・サカの他にも、光るパフォーマンスを見せた選手がいる。初の中盤での先発起用となったマイルズ・ルイス・スケリーだ。ル